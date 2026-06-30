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2025/26 赛季纽约尼克斯队 NBA 总冠军 Nike NBA 男子篮球短袖T恤 - 煤黑

2025/26 赛季纽约尼克斯队 NBA 总冠军

Nike NBA 男子篮球短袖T恤

¥399

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美好的事物，值得等待。历经半个多世纪的等待与梦想，纽约尼克斯终于重返篮球之巅。穿上这款柔软棉质且略带垂坠感的 2025/26 赛季纽约尼克斯队 NBA 总冠军 Nike NBA 男子篮球短袖T恤，共庆这支球队自 1973 年以来的首座总冠军奖杯。


  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： JJ0565-060

2025/26 赛季纽约尼克斯队 NBA 总冠军

¥399

美好的事物，值得等待。历经半个多世纪的等待与梦想，纽约尼克斯终于重返篮球之巅。穿上这款柔软棉质且略带垂坠感的 2025/26 赛季纽约尼克斯队 NBA 总冠军 Nike NBA 男子篮球短袖T恤，共庆这支球队自 1973 年以来的首座总冠军奖杯。

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： JJ0565-060

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