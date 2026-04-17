2025/26 赛季迈阿密热火队泰勒·希罗 (Tyler Herro) City Edition

¥699

迈阿密热火队广受欢迎的畅销 City Edition 球衣设计强势回归。白色球衣是这一切的起点，而黑色“Original Vice Nights”则体现了它所引发的潮流——球迷如何演绎、改造并赋予它独特个性。球衣以标志性的“Miami”字样为特色（直接取自热火队原主场迈阿密竞技场的门楣招牌），并辅以已成为城市及热火队品牌象征的蓝色和粉色点缀。2025/26 赛季迈阿密热火队泰勒·希罗 (Tyler Herro) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣采用焕新设计，饰有与“Miami”字样相同双色阴影效果的球衣号。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。