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2025/26 赛季迈阿密热火队泰勒·希罗 (Tyler Herro) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 黑

2025/26 赛季迈阿密热火队泰勒·希罗 (Tyler Herro) City Edition

Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

20% 折让

迈阿密热火队广受欢迎的畅销 City Edition 球衣设计强势回归。白色球衣是这一切的起点，而黑色“Original Vice Nights”则体现了它所引发的潮流——球迷如何演绎、改造并赋予它独特个性。球衣以标志性的“Miami”字样为特色（直接取自热火队原主场迈阿密竞技场的门楣招牌），并辅以已成为城市及热火队品牌象征的蓝色和粉色点缀。2025/26 赛季迈阿密热火队泰勒·希罗 (Tyler Herro) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣采用焕新设计，饰有与“Miami”字样相同双色阴影效果的球衣号。


  • 显示颜色：
  • 款式： HM5987-014

2025/26 赛季迈阿密热火队泰勒·希罗 (Tyler Herro) City Edition

20% 折让

迈阿密热火队广受欢迎的畅销 City Edition 球衣设计强势回归。白色球衣是这一切的起点，而黑色“Original Vice Nights”则体现了它所引发的潮流——球迷如何演绎、改造并赋予它独特个性。球衣以标志性的“Miami”字样为特色（直接取自热火队原主场迈阿密竞技场的门楣招牌），并辅以已成为城市及热火队品牌象征的蓝色和粉色点缀。2025/26 赛季迈阿密热火队泰勒·希罗 (Tyler Herro) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣采用焕新设计，饰有与“Miami”字样相同双色阴影效果的球衣号。

City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HM5987-014

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