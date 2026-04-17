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2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 自然白

2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition

Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

¥699
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2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣（起初于 2019-20 赛季发布）致敬“The Town”，并彰显其在球队历史传承中的重要地位。清新的奶油色底色象征着球队的力量和强韧。采用同色系现代设计，点缀深棕色和少许金色。这一精心挑选的配色体现了球队、社区以及奥克兰文化的自豪感、坚韧精神、力量与持久传承——奥克兰曾是勇士队的主场长达 47 个赛季。


  • 显示颜色： 自然白
  • 款式： HM5981-123

2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition

¥699

2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣（起初于 2019-20 赛季发布）致敬“The Town”，并彰显其在球队历史传承中的重要地位。清新的奶油色底色象征着球队的力量和强韧。采用同色系现代设计，点缀深棕色和少许金色。这一精心挑选的配色体现了球队、社区以及奥克兰文化的自豪感、坚韧精神、力量与持久传承——奥克兰曾是勇士队的主场长达 47 个赛季。

City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  •  
  • 显示颜色： 自然白
  • 款式： HM5981-123

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