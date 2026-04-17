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2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
¥699
2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣（起初于 2019-20 赛季发布）致敬“The Town”，并彰显其在球队历史传承中的重要地位。清新的奶油色底色象征着球队的力量和强韧。采用同色系现代设计，点缀深棕色和少许金色。这一精心挑选的配色体现了球队、社区以及奥克兰文化的自豪感、坚韧精神、力量与持久传承——奥克兰曾是勇士队的主场长达 47 个赛季。
- 显示颜色： 自然白
- 款式： HM5981-123
2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition
¥699
2025/26 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣（起初于 2019-20 赛季发布）致敬“The Town”，并彰显其在球队历史传承中的重要地位。清新的奶油色底色象征着球队的力量和强韧。采用同色系现代设计，点缀深棕色和少许金色。这一精心挑选的配色体现了球队、社区以及奥克兰文化的自豪感、坚韧精神、力量与持久传承——奥克兰曾是勇士队的主场长达 47 个赛季。
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 自然白
- 款式： HM5981-123
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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