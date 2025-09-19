2025/26 赛季马德里竞技主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
23% 折让
有些东西不需要改变。 2025/26 赛季马德里竞技主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣延续传统风范，采用俱乐部沿用了 100 多年的经典红白条纹设计。
- 显示颜色： 运动红/白色/皇家蓝
- 款式： HJ4587-615
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
