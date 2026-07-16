第 1 张图片，共 6 张图片
2026 赛季上海申花足球俱乐部
Nike 男子短袖T恤
¥299
穿上 2026 赛季上海申花足球俱乐部 Nike 男子短袖T恤，彰显挚爱球队风采。该款T恤采用柔软面料，缔造舒适穿着感受。经典球队标志和配色设计，彰显专属荣耀。
- 显示颜色： 白色/运动宝蓝
- 款式： IQ0527-100
2026 赛季上海申花足球俱乐部
¥299
穿上 2026 赛季上海申花足球俱乐部 Nike 男子短袖T恤，彰显挚爱球队风采。该款T恤采用柔软面料，缔造舒适穿着感受。经典球队标志和配色设计，彰显专属荣耀。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/运动宝蓝
- 款式： IQ0527-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。