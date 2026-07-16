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2026 赛季上海申花足球俱乐部
Nike Club 男子连帽衫
¥499
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此配色当前无货
2026 赛季上海申花足球俱乐部 Nike Club 男子连帽衫采用柔软针织面料和简约街头风格，灵活百搭，打造日常造型。
- 显示颜色： 暗灰/白色
- 款式： IQ0586-021
2026 赛季上海申花足球俱乐部
¥499
2026 赛季上海申花足球俱乐部 Nike Club 男子连帽衫采用柔软针织面料和简约街头风格，灵活百搭，打造日常造型。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 暗灰/白色
- 款式： IQ0586-021
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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