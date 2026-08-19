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2026 赛季克罗地亚队客场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球球衣 - 深宝蓝/皇家蓝/白色

2026 赛季克罗地亚队客场球员版

Nike Aero-FIT 男子足球球衣

32% 折让

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一个全新的透气纪元已然开启。Nike Aero-FIT 技术全新登场。2026 赛季克罗地亚队客场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球球衣采用轻盈弹性设计，为你带来非凡透气体验。


  • 显示颜色： 深宝蓝/皇家蓝/白色
  • 款式： IO8642-455

2026 赛季克罗地亚队客场球员版

32% 折让

一个全新的透气纪元已然开启。Nike Aero-FIT 技术全新登场。2026 赛季克罗地亚队客场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球球衣采用轻盈弹性设计，为你带来非凡透气体验。

其他细节

  • Nike Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽
  • 球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深宝蓝/皇家蓝/白色
  • 款式： IO8642-455

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