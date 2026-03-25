在攻克基础训练后，穿上 2026 赛季北京国安足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro 男子速干赛前上衣，继续精进，让球技跃升新层级。修身版型结合导湿速干技术，在训练升温之际助你保持干爽。即刻上身，像你的挚爱球员一样热身迎战。

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