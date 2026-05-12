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2026 赛季国际米兰 x ACG SE 球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
20% 折让
耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。2026 赛季国际米兰 x ACG SE 球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣焕新演绎经典球衣，彰显球队荣耀。
- 显示颜色： 超蓝/黑/安全橙
- 款式： IM6998-413
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复刻设计
采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 超蓝/黑/安全橙
- 款式： IM6998-413
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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