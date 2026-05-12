耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。2026 赛季国际米兰 x ACG SE 球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣焕新演绎经典球衣，彰显球队荣耀。

显示颜色： 超蓝/黑/安全橙

款式： IM6998-413