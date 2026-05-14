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2026 赛季天津津门虎足球俱乐部 Nike 男子短袖足球T恤 - 白色/太空紫/金属色

2026 赛季天津津门虎足球俱乐部

Nike 男子短袖足球T恤

¥299
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穿上 2026 赛季天津津门虎足球俱乐部 Nike 男子短袖足球T恤，彰显你对球队的热爱之情。这款T恤采用柔软面料，缔造非凡舒适感，搭配经典队徽和球队配色，彰显你对挚爱球队的拥趸之心。


  • 显示颜色： 白色/太空紫/金属色
  • 款式： IX0105-100

2026 赛季天津津门虎足球俱乐部

¥299

穿上 2026 赛季天津津门虎足球俱乐部 Nike 男子短袖足球T恤，彰显你对球队的热爱之情。这款T恤采用柔软面料，缔造非凡舒适感，搭配经典队徽和球队配色，彰显你对挚爱球队的拥趸之心。

其他细节

针织棉料质感柔软，落肩设计结合宽松版型，营造休闲舒适的穿着感受

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/太空紫/金属色
  • 款式： IX0105-100

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