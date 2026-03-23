2026 赛季尼日利亚队守门员球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
守门员，值得高光加冕。所以，请把这款球衣视为他们的星光大道。本系列旨在为每一位敢于坚守门线的扑救勇士献上璀璨殊荣。穿上 2026 赛季尼日利亚队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣，旨在向这些优秀的运动员致敬。
- 显示颜色： 透明粉/黑/白色
- 款式： IB5313-645
2026 赛季尼日利亚队守门员球迷版
¥699
守门员，值得高光加冕。所以，请把这款球衣视为他们的星光大道。本系列旨在为每一位敢于坚守门线的扑救勇士献上璀璨殊荣。穿上 2026 赛季尼日利亚队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣，旨在向这些优秀的运动员致敬。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
复刻设计
采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 透明粉/黑/白色
- 款式： IB5313-645
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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