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2026 赛季尼日利亚队客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
20% 折让
Nike 重磅呈现：2026 赛季尼日利亚队客场球衣。2026 赛季尼日利亚队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣延续了街头风设计的传统，在球场之外也能彰显个性。
- 显示颜色： 白色/光辉绿/黑
- 款式： IB5376-100
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干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
复刻设计
采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/光辉绿/黑
- 款式： IB5376-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。