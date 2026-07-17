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2026 赛季山东泰山足球俱乐部
Nike Dri-FIT Academy Pro Drill 男子速干上衣
¥429
2026 赛季山东泰山足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Drill 男子速干上衣采用顺滑弹性面料，可导湿速干，具备出众包覆感，助力球场鏖战。在训练升温之际营造干爽感受，是训练和日常穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 安全橙/深藏青/白色
- 款式： IQ7310-819
2026 赛季山东泰山足球俱乐部
¥429
2026 赛季山东泰山足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Drill 男子速干上衣采用顺滑弹性面料，可导湿速干，具备出众包覆感，助力球场鏖战。在训练升温之际营造干爽感受，是训练和日常穿搭的理想之选。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 安全橙/深藏青/白色
- 款式： IQ7310-819
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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