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2026 赛季山东泰山足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Drill 男子速干上衣 - 安全橙/深藏青/白色

2026 赛季山东泰山足球俱乐部

Nike Dri-FIT Academy Pro Drill 男子速干上衣

¥429
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2026 赛季山东泰山足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Drill 男子速干上衣采用顺滑弹性面料，可导湿速干，具备出众包覆感，助力球场鏖战。在训练升温之际营造干爽感受，是训练和日常穿搭的理想之选。


  • 显示颜色： 安全橙/深藏青/白色
  • 款式： IQ7310-819

2026 赛季山东泰山足球俱乐部

¥429

2026 赛季山东泰山足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Drill 男子速干上衣采用顺滑弹性面料，可导湿速干，具备出众包覆感，助力球场鏖战。在训练升温之际营造干爽感受，是训练和日常穿搭的理想之选。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 安全橙/深藏青/白色
  • 款式： IQ7310-819

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