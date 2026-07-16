2026 赛季巴西国家队主场球员版 Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣专为舒适体验打造，融合 Aero-FIT 技术与轻盈面料，助你感受巴西国家队球员同款版型与赛场表现。采用官方赛场版设计，为热爱球队的你增添更具真实感的球迷体验。

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