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2026 赛季巴西国家队客场球员版
Jordan Aero-FIT 男子短袖足球球衣
32% 折让
2026 赛季巴西国家队客场球员版 Jordan Aero-FIT 男子短袖足球球衣专为舒适体验打造，融合 Aero-FIT 技术与轻盈面料，助你感受巴西国家队球员同款版型与赛场表现。采用官方赛场版设计，为热爱球队的你增添更具真实感的球迷体验。
- 显示颜色： 旧宝蓝/黑
- 款式： IU1074-417
2026 赛季巴西国家队客场球员版
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2026 赛季巴西国家队客场球员版 Jordan Aero-FIT 男子短袖足球球衣专为舒适体验打造，融合 Aero-FIT 技术与轻盈面料，助你感受巴西国家队球员同款版型与赛场表现。采用官方赛场版设计，为热爱球队的你增添更具真实感的球迷体验。
其他细节
- Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽
- 基于运动员测试结果，高热区域采用开孔面料，助你在比赛升温之际保持清爽
- 官方设计，为你打造职业球员征战赛场的同款造型
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/黑
- 款式： IU1074-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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