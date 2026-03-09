2026 赛季巴西队客场球员版

¥1,099

一个全新的透气纪元已然开启。Nike Aero-FIT 技术全新登场。2026 赛季巴西客场球员版 Jordan Aero-FIT 男子足球球衣采用轻盈弹性设计，为你带来非凡透气性。

设计揭秘

颜色醒目的球衣不仅外观出众，同时也展现出不容忽视的气势。就像毒箭蛙以警示色向对手示意危险，这款球衣也在提醒其他国家：迎战巴西，需自担风险。

优越透气性

Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽。

职业球员风范

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术。