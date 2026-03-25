2026 赛季巴西队主场球员版

¥1,099

一个全新的透气纪元已然开启。Nike Aero-FIT 技术全新登场。2026 赛季巴西队主场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球球衣采用轻盈弹性设计，为你带来非凡透气性。

设计揭秘

巴西队标志性球衣采用足球界富有辨识度的配色，旨在向该国的自然之美和球队充满活力的比赛风格致敬。

优越透气性

Nike Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽。

职业球员风范

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术。