2026 赛季巴西队主场球迷版 Nike 幼童足球球衣、短裤和足球袜套装是专为未来小球星打造的全套队服，从球员征战赛场所穿装备汲取设计灵感，包含球队球衣以及配套的短裤和一双足球袜。采用轻盈面料，无论是运动、急跑或玩耍，皆可为运动小将营造舒适穿着感受。

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