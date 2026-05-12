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2026 赛季巴西队主场球迷版
Nike 幼童足球球衣、短裤和足球袜套装
20% 折让
2026 赛季巴西队主场球迷版 Nike 幼童足球球衣、短裤和足球袜套装是专为未来小球星打造的全套队服，从球员征战赛场所穿装备汲取设计灵感，包含球队球衣以及配套的短裤和一双足球袜。采用轻盈面料，无论是运动、急跑或玩耍，皆可为运动小将营造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 金丝雀黄/浅薄荷绿/晶洞水鸭青
- 款式： IO8971-724
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2026 赛季巴西队主场球迷版 Nike 幼童足球球衣、短裤和足球袜套装是专为未来小球星打造的全套队服，从球员征战赛场所穿装备汲取设计灵感，包含球队球衣以及配套的短裤和一双足球袜。采用轻盈面料，无论是运动、急跑或玩耍，皆可为运动小将营造舒适穿着感受。
产品细节
- 复刻设计
- 短裤搭配弹性腰部
- 球衣/短裤：100% 聚酯纤维。袜子脚面整体成份：锦纶/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 金丝雀黄/浅薄荷绿/晶洞水鸭青
- 款式： IO8971-724
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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