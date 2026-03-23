2026 赛季巴西队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣颇具辨识度，体现了巴西的自然之美和球队充满活力的比赛风格。

2026 赛季巴西队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣颇具辨识度，体现了巴西的自然之美和球队充满活力的比赛风格。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。