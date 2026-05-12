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2026 赛季巴西队主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣
18% 折让
2026 赛季巴西队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣颇具辨识度，体现了巴西的自然之美和球队充满活力的比赛风格。
- 显示颜色： 金丝雀黄/浅薄荷绿/晶洞水鸭青
- 款式： IO2231-724
2026 赛季巴西队主场球迷版
18% 折让
2026 赛季巴西队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣颇具辨识度，体现了巴西的自然之美和球队充满活力的比赛风格。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
复刻设计
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 金丝雀黄/浅薄荷绿/晶洞水鸭青
- 款式： IO2231-724
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。