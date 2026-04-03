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2026 赛季巴西队主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
¥699
Nike 重磅呈现：2026 赛季巴西队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣。这款球衣是足球界颇具辨识度的球衣之一，体现了巴西的自然之美和球队充满活力的比赛风格。
- 显示颜色： 金丝雀黄/浅薄荷绿/晶洞水鸭青
- 款式： IF7054-724
2026 赛季巴西队主场球迷版
¥699
Nike 重磅呈现：2026 赛季巴西队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣。这款球衣是足球界颇具辨识度的球衣之一，体现了巴西的自然之美和球队充满活力的比赛风格。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
复刻设计
采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 金丝雀黄/浅薄荷绿/晶洞水鸭青
- 款式： IF7054-724
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。