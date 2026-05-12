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2026 赛季巴西队客场球迷版
Jordan Dri-FIT 大童速干足球短裤
29% 折让
颜色醒目的 2026 赛季巴西队客场球迷版 Jordan Dri-FIT 大童速干足球短裤不仅外观出众，同时也展现出不容忽视的气势。就像毒箭蛙以警示色向对手示意危险，这款短裤也在提醒其他国家：迎战巴西，需自担风险。
- 显示颜色： 旧宝蓝/黑
- 款式： IU1081-417
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干爽体验
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
复刻设计
球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/黑
- 款式： IU1081-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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