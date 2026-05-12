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2026 赛季巴西队客场球迷版 Jordan Dri-FIT 大童速干足球短裤 - 旧宝蓝/黑

2026 赛季巴西队客场球迷版

Jordan Dri-FIT 大童速干足球短裤

29% 折让

颜色醒目的 2026 赛季巴西队客场球迷版 Jordan Dri-FIT 大童速干足球短裤不仅外观出众，同时也展现出不容忽视的气势。就像毒箭蛙以警示色向对手示意危险，这款短裤也在提醒其他国家：迎战巴西，需自担风险。


  • 显示颜色： 旧宝蓝/黑
  • 款式： IU1081-417

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干爽体验

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

复刻设计

球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

产品细节

  • 复刻设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 旧宝蓝/黑
  • 款式： IU1081-417

免费配送和退换货

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