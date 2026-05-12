颜色醒目的 2026 赛季巴西队客场球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣不仅外观出众，同时也展现出不容忽视的气势。就像毒箭蛙以警示色向对手示意危险，这款球衣也在提醒其他国家：迎战巴西，需自担风险。

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