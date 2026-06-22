第 1 张图片，共 6 张图片
2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球员版
Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球短裤
¥649
2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球员版 Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球短裤以巴黎夜景为灵感，采用未来主义设计，致敬 Jordan 和巴黎圣日耳曼的创新历史。经典标志以镀铬效果展现了光之城的风采，流畅的图案设计再次彰显了这一合作伙伴关系如何推动体育运动向前发展。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IB3149-010
2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球员版
¥649
2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球员版 Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球短裤以巴黎夜景为灵感，采用未来主义设计，致敬 Jordan 和巴黎圣日耳曼的创新历史。经典标志以镀铬效果展现了光之城的风采，流畅的图案设计再次彰显了这一合作伙伴关系如何推动体育运动向前发展。
革新导湿速干技术
Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
职业球员风范
球员版系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造干爽舒适的赛场体验。
产品细节
- 官方设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IB3149-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。