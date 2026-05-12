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2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球迷版
Jordan Dri-FIT 男子速干足球长袖球衣
20% 折让
2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球长袖球衣以巴黎夜景为灵感，采用未来主义设计，致敬 Jordan 和巴黎圣日耳曼的创新历史。印花以镀铬效果展现了光之城的风采，流畅的图案设计再次彰显了这一合作伙伴关系如何推动体育运动向前发展。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： IB3146-011
2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球迷版
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2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球长袖球衣以巴黎夜景为灵感，采用未来主义设计，致敬 Jordan 和巴黎圣日耳曼的创新历史。印花以镀铬效果展现了光之城的风采，流畅的图案设计再次彰显了这一合作伙伴关系如何推动体育运动向前发展。
干爽体验
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
专业风范
采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： IB3146-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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