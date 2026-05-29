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2026 赛季挪威国家队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣 - 黑/黑/黑

2026 赛季挪威国家队客场球迷版

Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣

¥699

2026 赛季挪威国家队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣将导湿速干面料与透气网眼拼接设计相结合，营造干爽轻盈的穿着感受。采用源自挪威国家队赛场球衣的复刻细节设计，呈现球队风格灵感。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB5381-010

2026 赛季挪威国家队客场球迷版

¥699

2026 赛季挪威国家队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣将导湿速干面料与透气网眼拼接设计相结合，营造干爽轻盈的穿着感受。采用源自挪威国家队赛场球衣的复刻细节设计，呈现球队风格灵感。

其他细节

•  关键位置透气网眼拼接搭配 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适 •  复刻设计，为你带来职业球员在球场上的同款造型

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB5381-010

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