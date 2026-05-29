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2026 赛季法国国家队主场球员版 Nike Aero-FIT 女子短袖足球球衣 - 游戏宝蓝/黑蓝/白色/金属铜

2026 赛季法国国家队主场球员版

Nike Aero-FIT 女子短袖足球球衣

¥1,099
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2026 赛季法国国家队主场球员版 Nike Aero-FIT 女子短袖足球球衣专为舒适体验打造，融合 Aero-FIT 技术与轻盈面料，助你感受法国国家队球员同款版型与赛场表现。采用官方赛场版设计，为热爱球队的你增添更具真实感的球迷体验。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/黑蓝/白色/金属铜
  • 款式： IB5248-480

2026 赛季法国国家队主场球员版

¥1,099

2026 赛季法国国家队主场球员版 Nike Aero-FIT 女子短袖足球球衣专为舒适体验打造，融合 Aero-FIT 技术与轻盈面料，助你感受法国国家队球员同款版型与赛场表现。采用官方赛场版设计，为热爱球队的你增添更具真实感的球迷体验。

其他细节

  • Nike Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽 
  • 基于运动员测试结果，高热区域采用开孔面料，助你在比赛升温之际保持清爽
  • 官方设计，为你打造职业球员征战赛场的同款造型

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 游戏宝蓝/黑蓝/白色/金属铜
  • 款式： IB5248-480

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