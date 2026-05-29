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2026 赛季法国国家队主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
2026 赛季法国国家队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣将导湿速干面料与透气网眼拼接设计相结合，营造干爽轻盈的穿着感受。采用源自法国国家队赛场球衣的复刻细节设计，呈现球队风格灵感。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/黑蓝/白色/金属铜
- 款式： IB5300-480
2026 赛季法国国家队主场球迷版
¥699
2026 赛季法国国家队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣将导湿速干面料与透气网眼拼接设计相结合，营造干爽轻盈的穿着感受。采用源自法国国家队赛场球衣的复刻细节设计，呈现球队风格灵感。
其他细节
- 关键位置透气网眼拼接搭配 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 复刻设计，为你带来职业球员在球场上的同款造型
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 游戏宝蓝/黑蓝/白色/金属铜
- 款式： IB5300-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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