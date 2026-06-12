第 1 张图片，共 8 张图片
2026 赛季法国队主场球迷版
Nike 幼童足球短袖T恤、短裤和足球袜套装
¥499
售罄：
此配色当前无货
2026 赛季法国队主场球迷版 Nike 幼童足球短袖T恤、短裤和足球袜套装为未来小球星打造的全套队服，从职业球员所穿装备汲取设计灵感，包含一件短袖球衣、一条配套短裤和一双足球袜。采用轻盈针织面料，无论是运动、急跑或玩耍，皆可为运动小将营造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/黑蓝/白色/金属铜
- 款式： IB4554-480
2026 赛季法国队主场球迷版
¥499
2026 赛季法国队主场球迷版 Nike 幼童足球短袖T恤、短裤和足球袜套装为未来小球星打造的全套队服，从职业球员所穿装备汲取设计灵感，包含一件短袖球衣、一条配套短裤和一双足球袜。采用轻盈针织面料，无论是运动、急跑或玩耍，皆可为运动小将营造舒适穿着感受。
产品细节
- 复刻设计
- 短裤搭配弹性腰部
- 球衣/短裤：100% 聚酯纤维。足球袜：锦纶/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝/黑蓝/白色/金属铜
- 款式： IB4554-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。