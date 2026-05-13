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2026 赛季法国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣 - 游戏宝蓝/黑蓝/白色/金属铜

2026 赛季法国队主场球迷版

Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣

18% 折让

Nike 重磅呈现：2026 赛季法国队主场球衣。2026 赛季法国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣采用法国经典主场配色，并饰以充满活力的整版图案，旨在致敬当今现代、多元文化的法国。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/黑蓝/白色/金属铜
  • 款式： IB5129-480

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Nike 重磅呈现：2026 赛季法国队主场球衣。2026 赛季法国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣采用法国经典主场配色，并饰以充满活力的整版图案，旨在致敬当今现代、多元文化的法国。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。

复刻设计

采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

产品细节

  • 复刻设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 游戏宝蓝/黑蓝/白色/金属铜
  • 款式： IB5129-480

免费配送和退换货

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更多信息

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