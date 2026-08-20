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2026 赛季法国队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣 - 黑/中灰/君王/伊格鲁蓝

2026 赛季法国队守门员球迷版

Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣

21% 折让
黑/中灰/君王/伊格鲁蓝
透明粉/落日红/亮紫罗兰/黑

守门员，值得高光加冕。所以，请把这款球衣视为他们的星光大道。本系列旨在为每一位敢于坚守门线的扑救勇士献上璀璨殊荣。穿上 2026 赛季法国队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣，旨在向这些优秀的运动员致敬。


  • 显示颜色： 黑/中灰/君王/伊格鲁蓝
  • 款式： IB5304-010

2026 赛季法国队守门员球迷版

21% 折让

守门员，值得高光加冕。所以，请把这款球衣视为他们的星光大道。本系列旨在为每一位敢于坚守门线的扑救勇士献上璀璨殊荣。穿上 2026 赛季法国队守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣，旨在向这些优秀的运动员致敬。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。

复刻设计

采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

产品细节

  • 复刻设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/中灰/君王/伊格鲁蓝
  • 款式： IB5304-010

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