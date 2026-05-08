2026 赛季法国队客场球员版

¥1,099

一个全新的透气纪元已然开启。Nike Aero-FIT 技术全新登场。2026 赛季法国队客场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球短袖球衣采用轻盈弹性设计，为你带来非凡透气体验。

设计揭秘

该球衣的设计旨在庆祝法国送给美国的珍贵礼物——自由女神像。为了向这座象征希望和机遇的雕像致敬，这款球衣的设计细节体现了雕像颜色随时间推移而发生的变化。

优越透气性

Nike Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽。

职业球员风范

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术。