Nike 重磅呈现：2026 赛季法国队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣。该球衣的设计旨在庆祝法国送给美国的珍贵礼物——自由女神像。为了向这座象征希望和机遇的雕像致敬，这款球衣的设计细节体现了雕像颜色随时间推移而发生的变化。

显示颜色： 伊格鲁蓝/君王/君王

款式： IB5367-394