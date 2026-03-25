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2026 赛季法国队客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球短裤
¥399
2026 赛季法国队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球短裤采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
- 显示颜色： 伊格鲁蓝/君王/君王
- 款式： IB5407-394
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2026 赛季法国队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球短裤采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 复刻设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 伊格鲁蓝/君王/君王
- 款式： IB5407-394
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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