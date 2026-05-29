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2026 赛季英格兰国家队主场球员版
Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣
¥1,099
2026 赛季英格兰国家队主场球员版 Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣专为舒适体验打造，融合 Aero-FIT 技术与轻盈面料，助你感受英格兰国家队球员同款版型与赛场表现。采用官方赛场版设计，为热爱球队的你增添更具真实感的球迷体验。
- 显示颜色： 白色/速度红/黑曜石色/黑曜石色
- 款式： IB5153-100
2026 赛季英格兰国家队主场球员版
¥1,099
2026 赛季英格兰国家队主场球员版 Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣专为舒适体验打造，融合 Aero-FIT 技术与轻盈面料，助你感受英格兰国家队球员同款版型与赛场表现。采用官方赛场版设计，为热爱球队的你增添更具真实感的球迷体验。
其他细节
- Nike Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽
- 基于运动员测试结果，高热区域采用开孔面料，助你在比赛升温之际保持清爽
- 官方设计，为你打造职业球员征战赛场的同款造型
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 白色/速度红/黑曜石色/黑曜石色
- 款式： IB5153-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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