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2026 赛季英格兰队主场球迷版
Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣
18% 折让
Nike 重磅呈现：2026 赛季英格兰队主场球衣。一心向三狮，同袍如一家。2026 赛季英格兰队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣饰有针织图案，致敬构成这个国家的多元文化与多样族群。
- 显示颜色： 白色/速度红/黑曜石色/黑曜石色
- 款式： IB5111-100
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干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
复刻设计
采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/速度红/黑曜石色/黑曜石色
- 款式： IB5111-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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