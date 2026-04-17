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2026 赛季英格兰队主场球迷版 Nike 幼童球衣、短裤和足球袜套装 - 白色/速度红/黑曜石色/黑曜石色

2026 赛季英格兰队主场球迷版

Nike 幼童球衣、短裤和足球袜套装

¥499
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2026 赛季英格兰队主场球迷版 Nike 幼童球衣、短裤和足球袜套装是专为未来小球星打造的全套队服。从职业球员所穿装备汲取设计灵感，包含一件球衣、一条配套短裤和一双足球袜。采用轻盈面料，无论是运动、急跑或玩耍，皆可为运动小将营造舒适穿着感受。


  • 显示颜色： 白色/速度红/黑曜石色/黑曜石色
  • 款式： IB4553-100

2026 赛季英格兰队主场球迷版

¥499

2026 赛季英格兰队主场球迷版 Nike 幼童球衣、短裤和足球袜套装是专为未来小球星打造的全套队服。从职业球员所穿装备汲取设计灵感，包含一件球衣、一条配套短裤和一双足球袜。采用轻盈面料，无论是运动、急跑或玩耍，皆可为运动小将营造舒适穿着感受。

产品细节

  • 复刻设计
  • 短裤搭配弹性腰部
  • 球衣/短裤：100% 聚酯纤维。足球袜：锦纶/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/速度红/黑曜石色/黑曜石色
  • 款式： IB4553-100

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