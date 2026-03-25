第 1 张图片，共 5 张图片
2026 赛季荷兰队客场球员版
Nike Aero-FIT 男子足球球衣
¥1,099
一个全新的透气纪元已然开启。Nike Aero-FIT 技术全新登场。2026 赛季荷兰队客场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球球衣采用轻盈弹性设计，为你带来非凡透气体验。
- 显示颜色： 白色/橙红/黑
- 款式： IB5220-100
2026 赛季荷兰队客场球员版
¥1,099
一个全新的透气纪元已然开启。Nike Aero-FIT 技术全新登场。2026 赛季荷兰队客场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球球衣采用轻盈弹性设计，为你带来非凡透气体验。
优越透气性
Nike Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽。
职业球员风范
球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
-
- 显示颜色： 白色/橙红/黑
- 款式： IB5220-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。