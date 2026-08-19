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2026 赛季韩国队主场球员版
Nike Aero-FIT 男子足球球衣
33% 折让
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此配色当前无货
一个全新的透气纪元已然开启。Nike Aero-FIT 技术全新登场。2026 赛季韩国队主场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球球衣采用轻盈弹性设计，为你带来非凡透气体验。
- 显示颜色： 全球红/黑/白色/金属色
- 款式： IB5175-679
2026 赛季韩国队主场球员版
33% 折让
一个全新的透气纪元已然开启。Nike Aero-FIT 技术全新登场。2026 赛季韩国队主场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球球衣采用轻盈弹性设计，为你带来非凡透气体验。
设计揭秘
Nike 重磅呈现：2026 赛季韩国队主场球衣。迷彩图案设计，仿佛群虎潜伏突袭，随时并肩出击。
优越透气性
Nike Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽。
职业球员风范
球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术。
产品细节
- 官方设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 全球红/黑/白色/金属色
- 款式： IB5175-679
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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