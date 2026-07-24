为了庆祝切尔西足球俱乐部的“文艺复兴”时期，2026/27 赛季切尔西客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣采用黑色底色，搭配金色装饰细节，旨在向俱乐部在 20 世纪 90 年代经历的转型时代致敬。

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