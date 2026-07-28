细节至上，追求卓越。用你的方式，让比赛变得精彩。2026/27 赛季巴萨客场球员版 Kobe Aero-FIT 科比男子短袖足球球衣旨在致敬科比与俱乐部的深厚渊源，细节设计灵感源自优秀球员在世界级赛场上为赢得成功所付出的点滴努力。

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术。

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