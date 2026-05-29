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2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球员版
Nike Aero-FIT 男子足球短袖球衣
¥1,099
巴黎圣日耳曼的球衣中央饰有醒目条纹，灵感源自经典的美国肌肉车，如今已成为全球颇具辨识度的球衣之一。2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球短袖球衣将在此基础上继续发扬这一传统。
- 显示颜色： 旧宝蓝/白色/大学红/白色
- 款式： II2732-417
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球员版
¥1,099
巴黎圣日耳曼的球衣中央饰有醒目条纹，灵感源自经典的美国肌肉车，如今已成为全球颇具辨识度的球衣之一。2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球短袖球衣将在此基础上继续发扬这一传统。
优越透气性
Nike Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽。
职业球员风范
球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术。
产品细节
- 官方设计
- 硅胶徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/白色/大学红/白色
- 款式： II2732-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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