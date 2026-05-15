第 1 张图片，共 5 张图片
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣
¥699
巴黎圣日耳曼的球衣中央饰有醒目条纹，灵感源自经典的美国肌肉车，如今已成为全球颇具辨识度的球衣之一。2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣将在此基础上继续发扬这一传统。
- 显示颜色： 旧宝蓝/白色/大学红/白色
- 款式： II1885-417
2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版
¥699
巴黎圣日耳曼的球衣中央饰有醒目条纹，灵感源自经典的美国肌肉车，如今已成为全球颇具辨识度的球衣之一。2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣将在此基础上继续发扬这一传统。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 复刻设计
- 梭织徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/白色/大学红/白色
- 款式： II1885-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。