巴黎圣日耳曼的球衣中央饰有醒目条纹，灵感源自经典的美国肌肉车，如今已成为全球颇具辨识度的球衣之一。2026/27 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣将在此基础上继续发扬这一传统。

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