数十年来，巴黎电子音乐不断拆解经典旋律，并以此重构出一首首杰作。在设计 2026/27 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版 Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣时，我们从巴黎圣日耳曼队的过往球衣中汲取灵感，打造出一款以节奏为灵感的球衣，向这段历史致敬。

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术。

数十年来，巴黎电子音乐不断拆解经典旋律，并以此重构出一首首杰作。在设计 2026/27 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版 Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣时，我们从巴黎圣日耳曼队的过往球衣中汲取灵感，打造出一款以节奏为灵感的球衣，向这段历史致敬。

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