穿上 2026/27 赛季托特纳姆热刺守门员球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球球衣，彰显挚爱球队的守门员风范。采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

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