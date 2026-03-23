2026/27 赛季法国队主场球员版

¥1,099

一个全新的透气纪元已然开启。Nike Aero-FIT 技术全新登场。2026/27 赛季法国队主场球员版 Nike Aero-FIT 男子足球球衣采用轻盈弹性设计，为你带来非凡透气体验。

设计揭秘

我们因不同而凝聚。这款球衣采用法国经典主场配色，并饰以活力四溢的整版图案，旨在致敬当今现代、多元文化的法国。

优越透气性

Nike Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽。

职业球员风范

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术。