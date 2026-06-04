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2026/27 赛季法国队 Nike Academy 健身包 - 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜

2026/27 赛季法国队

Nike Academy 健身包

¥229

2026/27 赛季法国队 Nike Academy 健身包助你收纳装备，轻松畅行。该健身包轻盈简约，无论是训练、畅玩还是其他活动，都能轻松收纳装备，便捷携行。


  • 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
  • 款式： IQ6745-498

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¥229

2026/27 赛季法国队 Nike Academy 健身包助你收纳装备，轻松畅行。该健身包轻盈简约，无论是训练、畅玩还是其他活动，都能轻松收纳装备，便捷携行。

其他细节

顶部开口设计，方便存取物品外部拉链口袋，便于随身安全存放小物件。包底加强防护，保护装备减少碰撞和刮伤

产品细节

  • 抽绳可作为肩带使用，亦可收紧顶部开口
  • 尺寸：350 长 x 70 宽 x 495 高（毫米）
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
  • 款式： IQ6745-498

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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