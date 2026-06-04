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2026/27 赛季法国队
Nike Academy 健身包
¥229
2026/27 赛季法国队 Nike Academy 健身包助你收纳装备，轻松畅行。该健身包轻盈简约，无论是训练、畅玩还是其他活动，都能轻松收纳装备，便捷携行。
- 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
- 款式： IQ6745-498
2026/27 赛季法国队
¥229
2026/27 赛季法国队 Nike Academy 健身包助你收纳装备，轻松畅行。该健身包轻盈简约，无论是训练、畅玩还是其他活动，都能轻松收纳装备，便捷携行。
其他细节
顶部开口设计，方便存取物品外部拉链口袋，便于随身安全存放小物件。包底加强防护，保护装备减少碰撞和刮伤
产品细节
- 抽绳可作为肩带使用，亦可收紧顶部开口
- 尺寸：350 长 x 70 宽 x 495 高（毫米）
- 面料/里料：聚酯纤维
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
- 款式： IQ6745-498
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。